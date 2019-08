Aria di grande calcio al circolo del tennis: 7 e 8 ottobre c’e la "Palermo Football Conference"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il grande calcio a Palermo ancora protagonista con Conference403. 7 e 8 ottobre 2019 appuntamento al Circolo del Tennis per la PFC2019, due giorni in compagnia di agenti, direttori sportivi, allenatori ed ex calciatori per confrontarsi sulle tematiche del momento e non solo. Un’iniziativa realizzata ancora una volta in collaborazione con AvvocatiCalcio e l’Istituto Salesiano Don Bosco Ranchibile di Palermo che ne prenderà parte con i suoi studenti del Triennio Economico nell’ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro. Conference403-Don Bosco Ranchibile è un binomio che va avanti dalla nascita del progetto “Football Conference” in virtù di una proficua collaborazione collaudata nel tempo. E in occasione degli esami di maturità 2019, Conference403 è stata protagonista della relazione presentata da due studenti di Liceo Classico, che hanno sottolineato l’importanza del progetto.

Non mancherà come sempre l’attenzione al sociale: in occasione della manifestazione si terrà un sorteggio maglie il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza all’Oratorio Salesiano Santa Chiara di Palermo, che si occupa delle fasce deboli della città. Immancabile la presenza del fedelissimo Avvocato Claudio Pasqualin,storico agente di Alessandro Del Piero. Ci sarà spazio per temi di confronto con il direttore sportivo del Lecce Mauro Meluso, il responsabile del settore giovanile del Trapani (ex Palermo) Sandro Porchia e il ds granata Raffaele Rubino, l’ex allenatore del Genoa Davide Ballardini, Devis Mangia racconterà la sua esperienza in Romania al Craiova e Pasquale Marino quella da allenatore del Palermo per due settimane salvo poi veder fallire la società. Ci sarà spazio anche per il nuovo Palermo, con il direttore tecnico Leandro Rinaudo a fare da relatore. Così come intratterrà gli astanti l’ex dirigente di Brescia, Watford, West Ham e tante altre squadre, Gianluca Nani. Riabbraccerà Palermo anche il direttore sportivo dell’Empoli Piero Accardi, indiscusso protagonista di mercato con tante operazioni tra cui Krunic e Bennacer al Milan.

Tornerà per raccontare i suoi ultimi trasferimenti l’agente Patrick Bastianelli, che a bordo dell’aereo che lo condurrà da Trieste a Palermo troverà Nicola Salerno, consulente di mercato del Watford ed ex direttore sportivo del Palermo. E ci sarà anche il direttore sportivo del Venezia, Fabio Lupo. Immancabile il confronto sugli argomenti di natura giuridica e questa volta a parlare degli aspetti più complessi toccherà all’avvocato Luciano Ruggiero Malagnini, già legale di riferimento di Reina e Cannavaro, oltreché del Chievo Verona. Immancabili gli operatori di mercato palermitani Beppe Accardi e Antonio Imborgia. Rinnovata inoltre la partnership con l’organizzazione de “Una vita per il calcio” che come già accaduto nelle precedenti edizioni premierà un personaggio del mondo del calcio che si è distinto per etica e professionalità. I biglietti per accedere alla Palermo Football Conference 2019 che si svolgerà al Circolo del Tennis di Viale del Fante 3, sono disponibili attraverso la pagina Facebook di Conference403 e su Eventbrite.it cercando l’evento.

Disponibile al costo di 15 euro anche il solo ingresso per il sorteggio maglie che si terrà l’8 ottobre il cui intero ricavato verrà devoluto in beneficenza all’Oratorio Santa Chiara di Palermo.