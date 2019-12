Natale a Capaci, arriva "Christmas run for legality" tra sport e legalità

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Podismo: Gran finale SuperPrestige, domenica 15 dicembre ’19, a Capaci si corre la “ Christmas Run For Legality” organizzata dalla ASD Polisportiva Pegaso Athletic.

Capaci(PA). Dopo l’ incredibile successo della prima edizione torna sulle strade della splendida cittadina di Capaci in provincia di Palermo la “ Christmas Run For Legality” organizzata dalla ASD Polisportiva Pegaso Athletic sotto l'egida dell' ACSI Sicilia Occidentale. L’evento sportivo patrocinato dalla Città di Capaci valido come ultima prova del Superprestige, Coppa Giovani ACSI Sicilia Occidentale e Challenger del BioRace Trofeo Pegaso/Per…Correre TOPO Athletic si svolgerà domenica 15 dicembre ’19 con ritrovo dalle ore 08,30 nella centrale Piazza Matrice di Capaci.

La Christmas Run For Legality inserita nel ricco programma delle attività organizzate in occasione delle festività natalizie 2019 della Città di Capaci assegnerà il prezioso Trofeo Podistico Città di Capaci , gli organizzatori della ASD Polisportiva Pegaso Athletic in questa edizione vogliono promuovere il concetto della Legalità come rispetto della legge, del prossimo e dei beni comuni per una società migliore. Numerosi ospiti d'onore tra cui la Consulta delle Donne di Capaci che si impegnano a promuovere la parità di genere nel rispetto della dignità umana favorendo le pari opportunità tra uomo e donna. Prima della partenza della gara ci sarà un minuto di silenzio in ricordo delle vittime della violenza di genere. Le iscrizioni si potranno realizzare tramite il sito www.speedpass.it o presso i negozi Per..Correre a Palermo e Sportlandia in via Sommariva a Capaci.

Durante la lunga mattinata sportiva capacense gli organizzatori della ASD Polisportiva Pegaso Athletic per ringraziare tutti gli intervenuti, stanno preparando numerose sorprese che sapientemente amalgamate con la storica accoglienza della Città di Capaci renderanno la manifestazione unica ed indimenticabile. Non mancherà il tradizionale brindisi grazie alla fornitura di pregiato spumante offerto dal rinomato Hotel Ai Pini di Porto Empedocle e i cadeaux offerti dall'Azienda Herbalife. Numerose Associazioni locali allestiranno eventi collaterali per far divertire tutti i bambini presenti, al termine della fase agonistica si aprirà il mitico ristoro finale offerto dalle Aziende Dolce Carollo e dal colosso internazionale Polini Group.

Programma