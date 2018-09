Il Boffi e DePadova Classic sbarca al Golf Club Palermo e lo fa insieme a tre chef stellati

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Torneo Boffi e DePadova Classic sbarca per la prima volta in Sicilia scegliendo il Golf Club Palermo – Parco Airoldi. Domenica 23 settembre nello splendido scenario offerto dal Monte Pellegrino si svolgerà quello che da tempo è ormai un appuntamento di grande tradizione nel circuito golfistico nazionale. Un vero e proprio evento che ha già suscitato grande interesse tra gli appassionati che parteciperanno in gran numero alla gara che si svolgerà sulla distanza delle nove buche.

La giornata sarà non solo all’insegna del golf ma anche del design e della grande cucina tant’è che il titolo scelto per l’evento è “Ferri&Fuoco”. Ferri come quelli utilizzati dai golfisti in gara, fuoco in riferimento alla serata gastronomica. Al termine della gara, e della premiazione che si svolgerà nel pomeriggio, è infatti in programma una serata molto particolare che vedrà riuniti per la prima volta tre chef stellati e un promettente chef palermitano.

Nel corso dell’evento “Ferri&Fuoco” organizzato, da Om by Oliveri, gli chef Igles Corelli, volto noto di Gambero Rosso Channel, Pino Cuttaia del ristorante La Madia di Licata, Tony Lo Coco dei Pupi di Bagheria, e il resident chef Giuseppe Calvaruso della Trattoria di Mare Ajamola, prepareranno al barbecue piatti gourmet sia salati che dolci. Due piatti per ciascuno, mentre Igles Corelli e Giuseppe Calvaruso ne prepareranno uno a testa, che saranno accompagnati dalla degustazione dei vini delle Cantine Cusimano. Piatti che uniranno la tradizione e l'innovazione della cucina di questi grandi maestri.

L’evento "Ferri&Fuoco" conta sulla collaborazione di Boffi e Depadova, Emu, Gibus, Broil King, Cantine Cusumano, Prezzemolo e Vitale, Trattoria Ajamola.