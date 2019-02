Palermo-Mirri: fumata nera, spunta un’offerta da 50 milioni per rilevare il club

Palermo-Mirri, fumata nera: la trattativa è ufficialmente arenata, l’imprenditore palermitano si è visto costretto a fare un passo indietro perché a corteggiare il club rosanero al momento ci sarebbe una misteriosa cordata americana pronta a mettere sul piatto 50 milioni di euro per ripianare i debiti del club.Sarebbe stato questo dunque il motivo che avrebbe portato Rino Foschi a chiudere ufficialmente l’ipotesi Mirri, dopo che questo pomeriggio si è svolto l’ennesimo incontro fra le due parti.

Un "vertice della disperazione", il cui unico obiettivo era quello di giungere a un esito positivo anche e soprattutto per riuscire a far fronte agli stipendi. E invece sia Foschi che Mirri si sarebbe voltati le spalle senza alcuna intenzione di rincontrarsi. Trattativa ufficialmente arenata. Mirri aveva offerto circa tre milioni di euro in cambio della gestione della pubblicità dentro lo stadio per i prossimi 5 anni. Offerta ritenuta non congrua dall’attuale presidente Foschi. Solo per l’anno in corso infatti il Palermo incassa circa 1,5 milioni. Dal canto suo però l’imprenditore palermitano rischierebbe il capitale investito in caso di mancata cessione della società e quindi di fallimento.

Ora c’è da capire quanto possa essere concreto l’interessamento della cordata americana, il cui nome è ancora top secret. Nei giorni scorsi si era fatto il nome della York Capital e della Carisma.

E intanto per scongiurare la penalizzazione (-4) si sta pensando a una soluzione interna. E cioè un finanziamento bancario garantito. Dalla società non si hanno conferme. E il tempo stringe: lunedì il giorno della verità.