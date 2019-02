Stipendi non pagati, sul Palermo incombe il -4 in classifica: il nodo è sempre Zamparini

Ore frenetiche in casa Palermo: rush finale di questa estenuante telenovela? La parola fine potrebbe anche materializzarsi quest’oggi, magari alla fine di una serie di incontri in programma fra i legali della Sport Capital e l’avvocato di Zamparini, Andrea Bettini. Si parlerà anche e soprattutto di un’offerta pervenuta agli inglesi – e in parte accettata – da sottoporre “soltanto” alla parte che cura gli interessi dell’ex patron friulano.

Così, in un modo o nell’altro, sarà fumata bianca solo e soltanto se l’imprenditore friulano avallerà la proposta. Zamparini per ora sta scontando gli arresti domiciliari. E a lui spetta ancora l’ultima parola. Ci sarebbero alcuni aspetti legali riguardanti il precedente contratto stipulato lo scorso dicembre che rendono necessario (in un certo senso impongono) il coinvolgimento di Zamparini. Il che starebbe rappresentando un serio problema, perché se pare difficile trattare con una sola persona, figuriamoci con due.

Resta comunque un mistero il nome di questa presunta cordata che sembra essere vicina a tagliare il traguardo finale, perché in corsa, ricordiamo, ci sono la York Capital, Carisma, Follieri e un'altra società ignota di cui davvero si conosce ben poco. Vi è anche l’ipotesi “soluzione interna”, vale a dire trovare liquidità finanziaria per poter fra fronte agli stipendi e continuare a trattare nei prossimi mesi con maggiore serenità. Un’ipotesi che tutt’ora non sarebbe da escludere, ma che resta comunque meno plausibile delle altre.

Così mentre Nestorovski e compagni si preparano al big match di venerdì sera con il Brescia attualmente capolista, sopra Palermo incombe sempre con maggiore insistenza lo spettro del -4 in classifica per i rosanero a causa dei mancati pagamenti degli stipendi.