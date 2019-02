Anche Dario Mirri insieme a Preziosi per salvare il Palermo, la trattativa va avanti

C'è un imprenditore palermitano insieme ad Enrico Preziosi nella società che sta trattando per acquistare il Palermo dopo il fallimento dell'avventura inglese. Si tratta di Dario Mirri, leader nel campo della pubblicità e della ristorazione con una grande passione rosanero, che sarebbe pronto a rilevare una minoranza delle quote del club. Preziosi, che ormai da diverso tempo vorrebbe vendere il Genoa, avrebbe intravisto nel Palermo la possibilità di scrivere un nuovo capitolo nel mondo del calcio. Ma la trattativa - in corso a Milano - è tutt’altro che chiusa.

Altro che emissario di una cordata statunitense, come si era pensato all'inizio. Preziosi si è sempre mosso in prima persona. Quarantotto ore di riunioni fiume a Milano, che adesso però sembrano destinate a diventare molte di più, tra l’avvocato Bettini, Dario Mirri e naturalmente Enrico Preziosi. Incontri proficui dove alla fine sarebbero anche riusciti ad avere delucidazioni esaustive circa l’attuale (e reale) situazione finanziaria del club: debiti di oltre 40 milioni che non ha spaventato più di tanto il fondatore di Giochi Preziosi. L’imprenditore 70enne si farebbe carico della maggior parte dei debiti, mentre Zamparini potrebbe versare una somma pari a tre milioni di euro.

La nuova società dovrebbe costituirsi sulle ceneri del Palermo di Maurizio Zamparini e che adesso sta attraversando un momento di transizione con Rino Foschi alla presidenza e Daniela De Angeli come amministratrice. Ieri sera Foschi ha trovato i soldi per pagare gli stipendi ed evitare così il -4 in classifica. Non è chiaro se sia stato Zamparini a mettere la mano al portafoglio, nelle ultime ore gira voce che lo stesso Foschi abbia ottenuto un prestito personale da una banca.

Dario Mirri nel 1991 ha fatto il proprio ingresso nell'azienda fondata dal padre Daniele Mirri, la Damir S.r.l.. Oggi invece ricopre il ruolo di Direttore Generale Aziendale e Componente del Consiglio di Amministrazione con procura generale.