Cecchinato da sogno: trionfa a Budapest e vince il primo titolo Atp

Prima gioia Atp per il palermitano Cecchinato. Il 25enne palermitano dopo una settimana da sogno ha conquistato il torneo di Budapest battendo in finale l'australiano John Millman con il punteggio di 7-5 6-4 in poco meno di due ore. Sulla terra rossa ungherese Cecchinato ha espresso tutto il suo potenziale. Questo exploit gli permetterà di entrare fra i primi 60 della classifica mondiale. Nel primo set il palermitano ha annullato una palla per il set. Poi sul 5-5 ha accelerato fino a portarsi a casa il gioco. Nel secondo set l'azzurro ha rimontato dopo essere stato sotto 3-0. E dire che Cecchinato è entrato nel tabellone principale da "lucky loser" perché era stato eliminato nelle qualificazioni. Il ritiro di Laslo Djere gli ha aperto le porte del paradiso.

Dopo la vittoria è arrivata anche la "carezza" del sindaco palermitano Leoluca Orlando: "Il risultato di Marco Cecchinato, che oggi è diventato il più forte tennista siciliano della storia, è motivo d'orgoglio per Palermo, come lo è il Tc2, fucina di talenti internazionali".