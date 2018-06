Cecchinato diventa "erbivoro" e non si ferma più: semifinale a Eastbourne

Marco Cecchinato non si ferma più. Dopo la cavalcata parigina il palermitano ha centrato la semifinale al torneo Atp 250 di Eastbourne (erba, montepremi 661.085 euro). Il palermitano, numero 31 del mondo e quarta testa di serie, batte l'australiano John Millman, numero 62 del ranking Atp, con il punteggio di 5-7, 6-3, 6-2 in un'ora e 55 minuti. Cecchinato - che è rientrato ieri dopo la semifinale al Roland Garros e un piccolo periodo di pausa - affronterà in semifinale lo slovacco Lukas Lacko, numero 94 del mondo.

Come nella sfida con Istomin, "Ceck" ha ceduto il primo set per poi riprendersi alla distanza. Un Cecchinato che ha dimostrato di potersela giocare con avversari più quotati in una superficie poco adatta alle sue caratteristiche, l'erba, e che si presenterà a Wimbledon con rinnovata fiducia. Il torneo londinese partirà luedì: il palermitano sarà testa di serie.