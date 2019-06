Cecchinato, periodo nero: a Londra Raonic lo fa fuori in 68 minuti

Nulla da fare per Marco Cecchinato nel 'Fever-Tree Championships', torneo Atp 500 con un montepremi di 2.081.830 euro in corso sui campi in erba dello storico Queen's Club di Londra, uno dei tradizionali appuntamenti in avvicinamento a Wimbledon. Il 26enne di Palermo, numero 40 del ranking mondiale, è stato sconfitto ieri sera al primo turno per 6-3, 6-2, in appena 68 minuti di partita, dal canadese Milos Raonic, numero 18 Atp e sesta testa di serie, finalista in questo torneo tre anni fa. Per il 28enne nato a Podgorica - che ha dimostrato di aver recuperato dal problema fisico che gli aveva impedito di scendere in campo per le semifinali a Stoccarda sabato scorso - si è trattato del quarto successo in altrettante sfide con il palermitano.