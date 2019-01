Australia amara per Cecchinato: avanti 2-0, spreca match point e si fa rimontare

Finisce già al primo turno l'avventura di Marco Cecchinato agli Australian Open. Il palermitano, numero 18 del mondo, si è fatto rimontare due set dal serbo Krajinovic che si è imposto con il punteggio 46 06 61 76 (8) 64 dopo due ore e 44 minuti.

Da segnalare che Cecchinato nel quarto set è stato avanti per 5 a 3 e ha servito per il match sul 5-4, ma ha poi ceduto tre punti consecutivi subendo il break a 30. Nel tiebreak successivo il palermitano ha annullato tre palle set ma ha mancato un match point sull'8 a 7 a favore per poi capitolare per 10 punti a 8. Senza storia il quinto set: il serbo ha subito piazzato il break decisivo nel primo gioco, volando in fretta sul 2-0. Krajnovic ha chiuso il set finale sul 6-4 piazzando tre ace nell'ultimo gioco.