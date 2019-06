"Aspettando il Giro", è festa a Castelbuono: vincono Abbate e Betta

Ha fatto registrare un clamoroso successo di partecipazione la quarta edizione della “Aspettando il Giro”, la gara di Castelbuono che funge da prologo al giro podistico internazionale del 26 luglio: l’appuntamento più antico del calendario podistico italiano che da quasi un secolo porta a correre in Sicilia i grandi protagonisti del mezzofondo mondiale. Un’occasione imperdibile per testare tutto l’apparato organizzativo sul circuito cittadino che a fine luglio accoglierà grandi nomi internazionali, la gara infatti si è svolta su un percorso cittadino di 1.670 metri da ripetere più volte, per un totale di 10 chilometri.

Le alte temperature della giornata hanno influito sulla manifestazione ma non hanno influito sulla voglia di correre dei partecipanti, oltre 500 considerando anche le categorie giovanili, provenienti da ogni parte dell’Isola. Grande spettacolo nella prova più attesa che ha concluso la lunga mattinata di gare, quella riservata alle categorie amatoriali dove Lorenzo Salvatore Abbate, grande protagonista di tutta la primavera podistica siciliana, ha messo il sigillo alla vittoria dopo una lunga sfida a due con Natale Grosso (Podistica Messina).

Il portacolori dell’Universitas Palermo (società organizzatrice in coabitazione con il Gruppo Atletico Pol.Castelbuonese) ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 35’10” staccando nel finale il rivale di 15”. Terzo gradino del podio per Francesco De Caro, altro portacolori della Podistica Messina, a 1’21” davanti a Giovanni Soffietto, gloria del podismo siculo tornato quest’anno alle gare e finito ai piedi del podio a 1’40”. Di ottimo livello anche la prova femminile dove a iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro è stata Tatiana Betta (Podistica Messina) in 41’57” davanti alla coppia dell’Universitas Palermo con Maria Grazia Bilello a 28” e la campionessa uscente Lorenza Chiara Immesi, che cercava il poker consecutivo, a 34”.

Una grande giornata di sport, assistita da oltre 50 volontari, ha riempito le strade di Castelbuono che ora attende l’evento del 26 luglio, quando gli occhi del mondo podistico saranno per la 94esima volta puntati sul piccolo centro palermitano, per una sfida per cuori forti.