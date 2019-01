La Cassazione respinge il ricorso, confermati gli arresti domiciliari per Zamparini

La Corte di Cassazione, dopo una lunghissima camera di consiglio, ha respinto il ricorso contro il provvedimento di arresti domiciliari disposto dai giudici di Palermo per Maurizio Zamparini. L'ex patron del Palermo calcio è accusato tra l'altro di falso in bilancio e autoriciclaggio. La misura cautelare è adesso eseguibile.

Lo scorso ottobre era stato il tribunale del Riesame di Palermo, accogliendo il ricorso della Procura, a disporre i domiciliari per l'imprenditore. L'inchiesta è coordinata dai pm Dario Scaletta e Francesca Dessì, dall'aggiunto Salvo de Luca e dal procuratore Francesco Lo Voi. L'arresto era stato rigettato a inizio estate dal gip Fabrizio Anfuso. Il provvedimento non è stato esecutivo fino alla pronuncia della Cassazione.

"Faremo ricorso in Cassazione - aveva detto Zamparini - e verrà dimostrata da prove lampanti l’inconsistenza di tutte le accuse indiziarie. Ho incaricato i miei legali di Londra di portare il mio caso, per quanto sta accadendo con la Procura di Palermo, davanti al Tribunale Internazionale dei Diritti dell'Uomo. Non richiederò danni, ma la tutela della mia immagine di uomo profondamente onesto e lontano mille miglia dai reati che vengono ipotizzati". Oggi la pronuncia dei giudici.