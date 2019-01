Canottaggio, a Pisa due argenti per i palermitani della Canottieri TeLiMar

Si è conclusa la due giorni di Navicelli, a Pisa: sabato prima tappa del campionato italiano di gran fondo master e domenica gara delle rappresentative regionali. Due argenti per la Canottieri TeLiMar.

Il sabato il 4 quattro di coppia under 43 composto dell’ex azzurro Alessandro Di Liberti, Mauro Messina, Alessandro Stadari (canottieri Pullino) e Giorgio Giliberti ha guadagnato il podio in una gara molto tosta, vinta dai campioni Italiani in carica, i lombardi del Pescate misto Luino. 8,5 punti guadagnati per la classifica. Seconda tappa a Torino, d’inverno sul Po.

La domenica la Canottieri TeLiMar e il Cus Catania hanno rappresentato la Sicilia nell’8+ Master. Per la Canottieri TeLiMar sono scesi in barca Alessandro Di Liberti a capovoga, Mauro Messina e Giorgio Giliberti al secondo e terzo carrello. Gara lunga e intensa, con un bellissimo finale da parte della compagine siciliana che si è piazzata alle spalle della Regione Lombardia.