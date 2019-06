Canoa, cdm velocità: il palermitano Di Liberto oro nel K2 200 metri

L'Italcanoa velocità sale sul gradino più alto del podio in coppa del mondo conquistando tra le acque di Duisburg, in Germania, la medaglia d'oro nella specialità del K2 200 metri maschile con il palermitano Andrea Domenico Di Liberto (CC Trinacria) e Manfredi Rizza (Aeronautica Militare). Nella finale sulla distanza breve, gli azzurri hanno dominato sin dalla partenza conquistando la medaglia d'oro con il tempo di 31.312. Argento per la barca ungherese di Levente Apagyi e Kolos Csizmadia (32.010), bronzo ai russi Ilia Zotov e Maxim Malochkov (32.113).

