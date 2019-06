Danza latino americana, due palermitani campioni italiani 2019

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Un bellissimo traguardo: per il secondo anno due giovani palermitani, Antony Garofalo e Giulia Verdi, ottengono a Forlì il titolo di “CAMPIONI ITALIANI 2019” Portano la loro città (Palermo) nel podio più alto con ben 2 medaglie d’oro. Loro sono 2 ballerini di danza latino americana e ballano assieme da 2 anni, lui ha 20 anni, lei 15. Dalla scuola touch the top ora si prepareranno per altre gare.

