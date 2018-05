Danza sportiva, ottimi i risultati delle palermitane ai campionati regionali di Catania

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La scuola di ballo palermitana Latin Life Academy porta a casa numerose vittorie. Si laureano campionesse Regione Sicilia Gaia Zanca e Helena Parisi (categoria 12/15 C), secondo posto per Federica & Adriana, 5 posto per Eliana e Denise, settimo posto per Asia e Martina, 9 posto per Sofia e Ginevra, semifinale per Noemy e Gloria, 20 posto per Grazia e Aurora.

