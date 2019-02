Taekwondo, campionato interregionale Umbria: 4 medaglie per le pantere del team palermitano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ecco i numeri della A.s.d. Pantere Taekwondo Team Carrara con i loro quattro podi conquistati nella trasferta ad altissimo livello del Campionato interregionale Fita Regione Umbria - settore combattimento. Al Pala Barton di Pian di Massiano più di 450 gli iscritti nella varie categorie. La squadra del presidente e istruttore Marco Carrara si classifica 18a società su 57 partecipanti provenienti da 12 regioni d'Italia, con soli 5 atleti partecipanti! Primo posto in classifica per Cacciatore Giuseppe e Giunta Federico. Secondo per Reas Giorgia e Marra Riccardo. Quinto posto per Parello Pietro. Quest'ultimo distintosi così bene in una gara così difficile. Grande esperienza di crescita per lui, a soli 7 anni.

