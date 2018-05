Niente barriere nello sport, al Palaoreto gli europei di pallavolo under 21 per sordi

Dal 4 al 9 giugno il Palaoreto ospiterà la seconda edizione dei campionati europei di Pallavolo U21 per sordi. La manifestazione è stata presentata stamane a Palazzo delle Aquile, alla presenza del sindaco Leoluca Orlando. Cinque le nazionali presenti a questo torneo, declinate al femminile e al maschile: Italia, Russia, Polonia, Turchia e Ucraina. La cerimonia di apertura si svolgerà lunedì 4 giugno alle 19, alla presenza di tutte le squadre e delle autorità cittadine e sportive.

L'evento, che si preannuncia di altissimo livello tecnico, è organizzato dall'Asd Spazio Sordo sotto l'egida della Federazione Sport sordi Italia (www.fssi.it), in collaborazione con la Fipav ed è inserito nel calendario ufficiale di Palermo Capitale della Cultura. Inoltre, si avvale del patrocinio dell'ufficio sport del Miur, del Coni Sicilia, del Cip, dell'Università e della Gesap.

Le partite saranno quattro al giorno con inizio alle 9,30 e le finali si svolgeranno sabato 9 giugno, alle quali seguirà la premiazione e la cerimonia di chiusura.

La scorsa edizione dei campionati si è svolta a Lodz, in Polonia nel 2016 e ha visto la vittoria dell'Ucraina in campo femminile e della Russia in campo maschile ed entrambe le nazionali saranno presenti all'edizione palermitana. Ma le squadre azzurre, in questa stagione, hanno fatto un salto di qualità notevole, grazie anche all'impegno dei tecnici Rocco Bruni e Alessandra Campedel. Sopratutto le azzurre, che da questo campionato in poi saranno supportate dal gruppo Cattolica assicurazioni, hanno partecipato all'ultima edizione delle Deaflympics in Turchia la scorsa estate, portando a casa l'argento dopo essere stata battuta dal Giappone: pertanto è tra le favorite per vincere il campionato.

Inoltre, lo scorso dicembre, le ragazze hanno vinto il premio come “Atleta paralimpico dell’anno” ai Gazzetta Sports Awards. La seconda edizione dei campionati Europei U21 per sordi, sarà anche un'occasione per gli studenti di Scienze motorie di mettersi alla prova: grazie all'accordo stipulato dal comitato organizzatore con l'Università, alcuni studenti faranno parte dell'Evento come staff e come giudici di linea e la partecipazione darà loro diritto ai crediti universitari; inoltre il campionato farà parte del programma d'esami del corso del in "Scienza e tecnica dell'attività motoria e sportiva adattata".

La mascotte dei campionati, Ficupalla, un simpatico fico d'india-giocatore di volley, è stata concepita attraverso un concorso di idee e disegni, che è stato vinto dalla giovane studentessa siracusana Maria Giovanna Marotta, che oggi è stata premiata dal presidente del comitato organizzatore, Stefano Parra e dal sindaco Orlando.

"Per la città di Palermo ospitare questa importante manifestazione è un nuovo punto di orgoglio che conferma l'ormai nostra internazionalizzazione. - ha detto Orlando durante la conferenza stampa - Sarà un evento sportivo che coniuga l'amore per la vita, l'amore per lo sport e la cultura dell'accoglienza e tutto questo rientra inevitabilmente negli eventi legati a Palermo capitale della cultura e dunque delle culture. Sarà una grande festa dello sport".

"La grande soddisfazione del Comitato Organizzatore è quella di aver avuto la possibilità di portare a Palermo un campionato europeo di pallavolo di così alto livello tecnico - ha dichiarato Parra - poichè saranno presenti squadre che hanno fatto di questa disciplina uno sport professionistico. Infatti nazioni come la Russia e l'Ucraina hanno tra le proprie fila atleti di assoluto valore e che militano in campionati professionistici, così come la Turchia. Non sono da meno le donne poichè, una su tutte - ha continuato Parra - c'è la nostra nazionale italiana che è reduce dalle Olimpiadi Sordi del 2017, dove ha conquistato la medaglia d'argento. Dunque ci sono tutti i presupposti per godersi una bellissima manifestazione sportiva e di garantito livello tecnico".

Gallery