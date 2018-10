Campionato allievi regionali: Villabate-Bagheria 1-1

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Per gli allievi regionali del Villabate buon pareggio Interno con il Bagheria. Risultato sostanzialmente giusto alla fine, nonostante le veementi proteste sulla concessione del rigore al Bagheria. Sugli scudi un super Pirrotta che neutralizzato il rigore e compie almeno altre tre ottime parate.

Al 15° Maniscalco D. si libera con un buon dribbling del diretto avversario ma il suo tiro risulta alto sulla traversa. Al 18° si esalta l’estremo difensore villabatese che va a prendere all’incrocio dei pali una punizione calciata da Salerno e diretta all’incrocio dei pali. Al 26° Vancheri si becca giustamente un giallo per un brutto fallo a centrocampo. Nella ripresa partita decisamente più vivace con entrambe le formazioni che provano a vincerla. Il primo pericolo lo porta il Villabate con una punizione battuta da Muratore che trova in ottima posizione ma il colpo dite4sta risulta impreciso.

All’8° il vantaggio dei padroni di casa, Sportaro mette in mezzo un pallone che L’estremo difensore fa rimbalzare una volta di troppo e raccoglie la sfera in fondo al sacco. Non passa nemmeno un minuto e il Sig Bellini concede al Bagheria un contestatissimo rigore, dopo qualche minuto di proteste dal discetto batte maniscalco D, super Pirrotta lo strega e devia in angolo. La gioia dura poco perché sugli sviluppi del corner Massa con un ottimo colpo di testa sigla la rete del pareggio. L’ultima occasione è del Villabate con Castelli subentrato al posto di Muratore che da buona posizione spreca tirando debolmente.

