Campionati del mondo di canottaggio in Florida, il palermitano Mirko Cardella è bronzo

Mirko Cardella sogna e fa sognare. Grandi soddisfazioni ai Campionati del Mondo under 23 a Sarasota in Florida (USA) per l'atleta palermitano del Saturnia allenato da Spartaco Barbo. Sabato pomeriggio, 27 luglio, Mirko Cardella ha conquistato il terzo posto in finale portandosi a casa la medaglia di bronzo nella specialità quattro con.

Mirko Cardella - insieme a Matteo Della Valle, Nunzio Di Colandrea, Matteo Sandrelli e il timoniere Filippo Wiesenfeld - ha conquistato il bronzo al termine di una gara molto combattuta, finendo in terza posizione a soli 63 centesimi dall’oro, andato all’Australia per nove centesimi sulla Gran Bretagna.

Nato a Palermo nel 1997, l’ex atleta del Telimar, è un colosso di 1.94 per 88 chili. E' esploso nel 2014, quando ad appena 17 anni aveva conquistato insieme al suo equipaggio il campionato europeo juniores a Hazewinkel in Belgio.