Danza sportiva, i campioni italiani di show latin sono palermitani

Grande successo per gli atleti palermitani al campionato italiano di danza sportiva di Rimini. I maestri della scuola "The king of dance" Damiano Di Fazio e Noemi Santoro della "The queen of dance" conquistano la medaglia d'oro classificandosi primi al campionato di danze show latin. Questa vittoria consente loro di partecipare di diritto al prossimo mondiale.

