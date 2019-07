Grande successo della scuola "The king of dance" ai campionati italiani di danza sportiva

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La coppia formata da Noemi D'Amore e Salvatore Oliveri (cat 14/15ClA) ancora una volta sul podio più alto dei campioni italiani di danza sportiva. Federica Gagliano e Miriam La Rosa (cat syncro latin duo). Medaglia di bronzo per Adriana Comparetto e Simone laneri (16/18A), sesti classificati Martina Vaglica e Ivan Sutera (cat 16/18AS), finali per Giovanni Ferrante, Aurora Testa, Miriam La Rosa e Samuele La Porta; infine settimo posto per Enrico Oliveri e Denise Gagliano, 14esimo per Emanuel Chiello e Alisa Parello, 18esimo per Simone Giardina e Giuditta Lo Forte. Il maestro Damiano Di Fazio si laurea campione italiano in categoria show danze latin con Noemi Santoro.

E' questo il bilancio della scuola "The king of dance" ai campionati italiani di danza sportiva. "Un vero e proprio trionfo per la città di Palermo".

