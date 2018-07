Campionati di danza sportiva, i piccoli Danilo Signorino e Karol Lo Sciuto sul podio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Danilo Signorino e Karol Lo Sciuto, piccola coppia palermitana, hanno ottenuto un grande successo al campionato italiano di danza sportiva salendo sul podio. A Rimini sono stati accompagnati dalla loro maestra Orsola Napolitano. E hanno portato in alto in nome della scuola Asd Dance's Got Talent.

Gallery