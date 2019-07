Subbuteo, si è concluso il campionato palermitano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si è concluso sabato 27 luglio il Campionato Palermitano di Calcio da Tavolo organizzato dal Subbuteo Club Palermo. Il Torneo, che vede la partecipazione di atleti da tutta la Sicilia Occidentale, è stato tra i più emozionanti degli ultimi anni. Manlio Morabito ha bissato il successo laurendosi campione per la seconda stagione di fila. Amaro secondo posto per il Mondelliano La Rosa. Il misilmerese Lombardo, sorpresa del campionato, chiude al quinto posto. Solo sesta posizione per l'agrigentino Peppe Vecchio. Nella categoria cadetti prime posizioni per Catanzaro e Guarino. Discreto successo di partecipanti nella terza divisione, categoria "laboratorio" destinata ai subbuteisti principianti. Adesso c'è grande attesa per la nuova stagione. Il nuovo campionato inizierà a settembre e si disputerà nella sede del Subbuteo Club Palermo di Via Sammartino.

