Campionati italiani di bodybuilding, due atleti della Asd Omnia Sport di Palermo sul podio

Due atleti della Asd Omnia Sport di Palermo conquistano il podio ai campionati italiani di bodybuilding che si sono tenuti a Pescara nel corso del torneo "Adriatic Championship”, organizzato dalla Ifbb pro League Italy. Si tratta di Youssef Mouhtaj e Francesco Cinquemani.

Il primo, conosciuto da tutti come Youzek Pepe, ha origini marocchine ed è un professore di matematica e preparatore atletico. Una volta arrivato nel nostro Paese si è dedicato interamente a questa disciplina, tanto affascinante quanto faticosa, che è il bodybuilding, facendo il preparatore e gareggiando, in passato, con la squadra nazionale di body building; si è classificato 2° nella categoria over 40 nella gara nazionale ics - wabba e 1° nella categoria over 40 all'Adriatic championship ifbb pro league per le qualifiche per i mondiali.

Il secondo, Francesco Cinquemani, di professione avvocato, preparato da Youssef Mouhtaj, si è classificato al primo posto nella categoria Tall class 180 cm, vincendo i campionati italiani ics - wabba ; si è poi classificato 3° nella categoria classic physique alla gara "Adriatic championship ifbb pro league" svoltasi a Pescara, ottenendo la qualificazione ai mondiali di fine anno.