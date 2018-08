Palermo bello di notte? Due posticipi serali per i rosa a ottobre

Palermo-Crotone e Lecce-Palermo si giocheranno in notturna. Stabiliti gli anticipi e i posticipi dalla Lega di Serie B per le giornate di campionato che vanno dalla quarta all’ottava giornata del girone di andata. Club rosanero che nel mese d’ottobre scenderà in campo due volte di domenica sera. Posticipi dunque dal profumo di Serie A. Ecco nel dettaglio le partite:

4/a giornata

Venerdì 21 settembre, ore 21 Benevento-Salernitana;

Sabato 22 settembre ore 18 Cosenza-Livorno

Domenica 23 settembre ore 21 Padova-Cremonese

5/a giornata

Mercoledì 26 settembre ore 19.00 Cremonese-Cosenza; ore 21 Foggia - Padova

6/a giornata

Venerdì 28 settembre ore 21 Crotone-Brescia

Sabato 29 settembre ore 18 Venezia - Livorno

Domenica 30 settembre ore 15 Cosenza-Perugia; Ascoli-Cremonese; ore 21 Benevento-Foggia

Lunedì 1 ottobre ore 21 Padova-Pescara

7/a giornata

Venerdì 5 ottobre ore 21 H. Verona-Lecce

Sabato 6 ottobre ore 18.00 Perugia-Venezia

Domenica 7 ottobre ore 21 Palermo-Crotone

8/a giornata

Venerdì 19 ottobre ore 21 Spezia-Pescara

Sabato 20 ottobre ore 18 Crotone – Padova

Domenica 21 ottobre ore 15 Venezia-H. Verona; Salernitana-Perugia; ore 21 Lecce-Palermo

Lunedì 22 ottobre ore 21 Benevento - Livorno