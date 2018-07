A tutto Zamparini: "Crediamo nella serie A, mercato? Brignoli arriva ma Rispoli va via"

“Crediamo nella Serie A e attenderemo il verdetto della Giustizia prima di cedere qualche pezzo pregiato. Foschi il migliore, oggi arriverà anche Brignoli”. Il patron Zamparini irrompe in quel di Sappada per incontrare la squadra, ma anche per salutare Foschi e Tedino. Un fiume in piena l’imprenditore friulano che ai giornalisti presenti in ritiro ha stilato la tabella di marcia del club rosanero: si attenderanno sviluppi sul caso Parma prima di cedere i big. Intanto però c’è chi molto probabilmente lascerà lo stesso Palermo: “Rispoli vuole andar via. Stesso discorso per Rajkovic e Struna”.

“Aggrappati alla giustizia Sportiva”

Molto, se non tutto, però dipenderà da come si pronuncerà nei prossimi giorni la Giustizia Sportiva sul caso sms che ha visto coinvolto il Parma e il suo tesserato Calaiò. Una strada che potrebbe anche portare a un nulla di fatto, intanto però Zamparini nutre speranze e attende fiducioso il primo verdetto. “Chiaramente visti gli ultimi sviluppi e le richieste non possiamo che essere fiduciosi oltre che molto ansiosi. Sono rimasto un po’ sconcertato per come sia stata analizzata la situazione: se si accerta che qualcosa non è andata per il verso giusto, allora io penso che dovrebbero semplicemente dare la partita vinta a tavolino allo Spezia e quindi di conseguenza tre punti in meno al Parma in classifica. La responsabilità del club è diretta, non oggettiva. Se la giustizia sportiva dovesse fare una scelta politica, per noi non ci sarebbero speranze, viceversa però se dovessero applicare il regolamento allora il Palermo avrebbe davvero molte chance di andare in serie A. Mi piacerebbe anche vedere nuovamente un Palermo-Frosinone: tutta l’Italia, tutta l’Europa ha visto quello che è accaduto. Mi hanno chiamato tantissime persone, tutte disgustate ovviamente”.

“Foschi è uno dei migliori. Con lui siamo sereni”

Uno sguardo al Parma, l’altro al mercato. Zamparini infatti si è pienamente affidato al lavoro e all’esperienza di Rino Foschi. Parole d’amore per il ds romagnolo, qualche frecciatina invece per i due ex ds, Lupo e Valoti. “Con lui – confessa il patron rosanero – molto probabilmente avremmo vinto il campionato di B. Forse – continua – saremmo arrivati anche davanti l’Empoli. A mio avviso eravamo la squadra più attrezzata per vincere il campionato e oltre a questo però ci hanno per così dire messo i bastoni fra le ruote perché si sa che Zamparini non è mai stato un uomo di palazzo e questo nella vita si paga. Per fortuna però quest’anno ho al mio fianco un uomo che io reputo uno dei migliori nel mercato. Foschi lavora 14 ore al giorno, essere nelle sue mani per me è una grande fortuna. Anche Tedino concorda nel dire che con lui potevamo ambire a traguardi differenti. Sta nascendo un bel gruppo, con un mix di giovani ed esperti calciatori”.

Chi resta, chi arriva e chi va

Un mese alla fine del calciomercato e ancora tante operazioni da definire. Dopo Mazzotta e Salvi, Zamparini annuncia anche Brignoli. Poi però si sofferma anche sul mercato in uscita. “L’ex portiere del Benevento penso possa arrivare addirittura quest’oggi. Nestorovski, Rispoli e Jajalo? Se dovesse arrivare la Serie A sicuramente alcuni potrebbero anche restare con noi. Molti dei giocatori mi dicono che dipenderà dallo scenario. Aspettiamo questa settimana dunque e poi faremo le nostre valutazioni. Rispoli invece vuole andare via comunque, al di là della categoria. Nestorovski ha quattro richieste, Jajalo anche. Anche Rajkovic e Struna vogliono andare via, noi d'altronde non possiamo permetterci certi stipendi. Trajkovski invece non ha richieste e quindi penso che lo terremo perché in Serie B può fare la differenza. Così come Chocev che resterà sicuramente con noi, sperando che possa recuperare il prima possibile. Il nostro direttore sta lavorando intensamente: uno dei nostro obiettivi era quello di ridurre i costi della squadra, portando però a Palermo giovani calciatori, ma anche qualche garanzia, come Mazzotta e Salvi. Dopo Brignoli potrebbe anche arrivare un attaccante: Puscas preferirebbe la massima serie, ma siamo disposti a spendere 3 milioni per il giocatore romeno. O lui o Di Carmine, sicuramente non entrambi. Certo, oltre a Puscas - conclude - arriverà un altro attaccante che però non sarà il giocatore di proprietà del Perugia”.