Palermo, a Sappada primo allenamento per il neoacquisto Salvi

Un regalo per mister Tedino: Alessandro Salvi sbarca nel ritiro del Palermo a Sappada. Ufficiale il trasferimento del terzino destro dal Cittadella. Per uno che arriva c’è uno che parte: e in questo caso con ogni probabilità si tratta di Rispoli. Su di lui gli occhi del Bologna di Pippo Inzaghi. Intanto in Friuli il baby difensore alcamese Roberto Pirrello sogna a occhi aperti: “Fantastico essere qui, mi piacerebbe tantissimo poter giocare per questi colori”.

Foschi batte un colpo, il secondo in questo suo terzo mandato in Sicilia: dopo Mazzotta ecco arrivare anche Salvi. Firmerà un contratto biennale. Due acquisti che riguardano fortemente le corsie laterali, in attesa di piazzare al migliore offerente sia Rispoli che Aleesami. Salvi d’altronde è sinonimo di garanzia: 30 anni, otto gol e oltre 100 presenze nel campionato cadetto. Con molta probabilità si lascia alle spalle la sua migliore stagione in carriera: quasi sempre schierato dal primo minuto (37 presenze) e un bottino di cinque reti. Terzino destro, ma all’occorrenza anche difensore centrale. Il reparto arretrato acquista solidità ma anche sostanza in attacco. Il Barbera quest’anno ha già portato fortuna al difensore classe 88’ con un gran gol dalla distanza siglato davanti a quelli che di fatto sono diventati i suoi nuovi tifosi.

Non soltanto l’arrivo di Salvi, a Sappada quest’oggi si è svolta anche la conferenza del 22enne Roberto Pirrello (jolly difensivo). Lo scorso anno il giocatore originario di Alcamo ha vestito la maglia del Livorno, un’esperienza che al momento sembrerebbe avergli aperto le porte del Palermo. “Il mio sogno – ha confessato il giocatore – è quello di restare in questa squadra e giocarmi qui le mie chance. Essendo cresciuto in questa società per me non può che essere il massimo giocare per questi colori. Chiaramente – conclude – sarà la società a decidere se rimarrò o meno. Il gruppo è un po’ deluso per la passata stagione, ma adesso vogliamo riscattarci, dando il massimo in campo”.