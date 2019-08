Nuovo Palermo, si riparte dai gol di Ricciardo: Caracciolo rifiuta l’offerta dei rosa

Sagramola batte un colpo, adesso sì che si può iniziare a parlare di calciomercato: è fatta per l’ex attaccante del Cesena, Giovanni Ricciardo. Caracciolo invece dice no. Esperienza da vendere per il nuovo Palermo. Ricciardo è virtualmente un nuovo giocatore rosanero. Trentadue anni all’anagrafe, che però non si vedono: l’attaccante messinese ha ancora una grande voglia di gonfiare la rete. Agguantata lo scorso anno la soglia dei 20 gol col Cesena in Serie D, per Ricciardo si tratta di un gradito ritorno nella sua Sicilia, dove fra l’altro negli ultimi anni ha indossato anche le maglie di Siracusa e Sicula Leonzio.

Ricciardo sì, Caracciolo no. Fra l’Airone e Sagramola ci sarebbe stato più di qualche contatto negli ultimi giorni. Si era arrivati perfino a parlare di eventuali bonus in caso di promozione, ma il giocatore 37enne alla fine avrebbe rifiutato la proposta dei rosa. Caracciolo ha già indossatto la casacca del Palermo dal 2005 al 2007 totalizzando 17 reti in 80 partite giocate.