Il Palermo batte un altro colpo: preso Moreo dal Venezia

Il Palermo batte un altro colpo. Dal Venezia arriva Stefano Moreo, 24 anni, punta centrale. Milanese, attaccante centrale, potrà giocare in coppia con Nestorovski o calarsi nelle vesti di punta di scorta. Nella stagione in corso Moreo ha messo a segno tre reti. La formula è quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto. Per Tedino dunque un'alternativa in più nel reparto avanzato. In uscita invece Embalo è vicinissimo al Pescara.