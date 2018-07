Il Palermo batte un colpo: preso Haas dall'Atalanta

Il Palermo batte un colpo. Dall'Atalanta arriva il centrocampista Nicolas Haas. Svizzero, 22 anni compiuti lo scorso gennaio, nella stagione passata aveva messo insieme nove presenze agli ordini di Gasperini. "L'U.S. Città di Palermo - annuncia il sito ufficiale del club rosanero - comunica di aver acquisito dall'Atalanta Bergamasca Calcio le prestazioni sportive del calciatore Nicolas Haas".

Il centrocampista classe 1996 si trasferisce in rosanero con la formula del prestito. Cresciuto nel settore giovanile del Lucerna, con cui ha debuttato da professionista a 19 anni, Haas ha collezionato 55 presenze in tre stagioni nella Raiffeisen Super League, segnando due gol ed effettuando sette assist. L'Atalanta l'aveva preso dal Lucerna a parametro zero. Haas è nel giro della nazionale Svizzera Under 21. Tedino - che si appresa a salutare Gnahorè - è pronto ad accogliere il suo nuovo centrocampista.