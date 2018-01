Nel giardino d'inverno sboccia Fiore: è il primo colpo del Palermo

Primo colpo di mercato per il Palermo. In giornata sbarcherà in città il difensore 22enne Corentin Fiore. Alto 183 centimetri e dotato di un buon mancino, l’ormai ex promessa dello Standard Liegi ha fatto una lunga trafila nelle selezioni giovani del Belgio, partendo dagli Under 17 fino ad arrivare agli Under 21. Con la maglia dello Standard Liegi, invece, 47 presenze in 3 anni , ma neanche una rete. Da registrare però la vittoria della Coppa del Belgio nel 2015.

Un giovane di prospettiva. Fiore è un jolly di difesa capace di ricoprire più posizioni. E forse è anche per questo che alla fine il ds lupo ha deciso di puntare sul 22enne belga, piuttosto che su altri profili, considerando inoltre che il giocatore fosse in scadenza di contratto. Un operazione a tutti gli effetti low cost visto il delicato momento societario che ha permesso comunque sia a Tedino di avere il suo primo “rinforzo” in vista dell’inizio della preparazione previsto per domani mattina. Il tecnico rosanero aveva espressamente chiesto un vice-Aleesami e considerando l’elevato numero di difensori centrali a disposizione, senza dimenticare il recupero di Rajkovic, il ruolo che il più delle volte potrebbe ricoprire Corentin Fiore è proprio quello di esterno sinistro.