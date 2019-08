Il Palermo non si ferma più: presi anche Mauri e Ferrante

Altri due innesti per il centrocampo del Palermo. A Petralia Sottana sono arrivati Juan Mauri e Andrea Ferrante, il primo pronto a essere inserito in organico e il secondo in prova nella squadra guidata da Pergolizzi, che nei prossimi giorni lo valuterà per poi eventualmente integrarlo in rosa. Altri rinforzi per una squadra che pian piano va completandosi, in attesa che vengano inseriti i giocatori classe 2001 necessari per i regolamenti della Serie D.

Mauri, fratello dell'ex milanista José, è un mediano argentino nato nel 1988. In Italia ha avuto esperienze nelle serie minori: nel 2015/16 ha giocato 19 partite con la maglia dell'Arkagas, nel 2016/17 ha indossato per 14 volte la maglia della Paganese e dal 2018 è stato in forza alla Lucchese (28 gare e un gol). Adesso va a rimpolpare il centrocampo rosanero a parametro zero. Ferrante, invece, è un esterno classe 2001, cresciuto nella società romana Savio e fino al 2018 convocato nella rappresentativa under 17 della Lnd.