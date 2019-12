Palermo a caccia di rinforzi, piace il difensore Silvestri del Potenza

C’è Luigi Silvestri nel mirino dei rosa? Palermitano, con un passato già in rosanero, il difensore 26enne del Potenza (serie C) potrebbe essere uno dei potenziali innesti presenti sul taccuino del duo Sagramola-Castagnini. Il Palermo intanto riassapora l’aria di casa: primo allenamento a Boccadifalco per gli uomini di Pergolizzi, ma sarà soltanto un piccolo assaggio.

Già, perché è a gennaio che il Palermo tornerà ufficialmente alla base. In queste ultime due settimane sia la società rosanero che l’esercito impiegheranno parte del loro tempo “per sugellare definitivamente l’accordo", ha detto quest’oggi il Generale Scardino a Ilovepalermocalcio.com . "Oggi ci sarà il primo allenamento e nel giro di pochi giorni – ha precisato - ci sarà la formalizzazione che consegnerà il Tenente Onorato al Palermo. Si tratta soltanto di procedure burocratiche molto snella perché gli atti più pesanti adesso sono già stati smaltiti. Sicuramente – conclude - nei primi giorni del nuovo anno sarà tutto finito”.

E chissà se al Tenente Onorato non possa arrivare anche Luigi Silvestri, difensore palermitano protagonista in C con la maglia del Potenza. Per tornare tra i professionisti i rosa potrebbero convincere Silvestri a retrocedere di categoria nonostante il Potenza attualmente sia terzo in classifica. Perché l’intento della società rosanero resta quello di puntellare una rosa già competitiva per impreziosire il divario tecnico con le inseguitrici. Una sola, ma gloriosa esperienza fra i dilettanti per Silvestri con la maglia della Vibonese, proprio nello stesso girone in cui è inserito il Palermo, un'annata che vide il difensore palermitano trionfare in campionato, ottenendo 34 risultati utili consecutivi e siglando otto reti.

Ben più corposo invece il suo bagaglio in Serie C, dove il difensore palermitano ha già superato le 150 presenze. Il presente dice Potenza (per lui quest'anno 12 presenze), ma per i rosa il difensore 26enne - a proposito di senso d'appartenenza - potrebbe anche scendere di un gradino, con l’auspicio, chiaramente, di risalirci il prima possibile.