Il Cep sogna con i gol di Raimondo Lucera: il classe 2000 firma col Palermo

Dagli over (Ricciardo e Santana) alle giovani promesse, obbligatorie per un campionato come quello di D. Firmano Manuel Peretti e Raimondo Lucera. Il primo, difensore classe 2000, arriva in prestito dall’Hellas Verona e del ragazzo si parla davvero un gran bene. Duttile - può giocare sia difensore centrale che all’occorrenza centrocampista - e dotato di buona tecnica, il giocatore 19enne con la maglia della Primavera 2 ha fatto vedere di avere anche il vizio del gol, totalizzando due reti e un assist in 25 presenze.

Mentre per quanto riguarda Lucera - palermitano del quartiere Cep (18 anni) - si tratta di un ritorno, avendo già giocato lo scorso anno con la Primavera rosanero. Giovani, promettenti e con una grande voglia di imporsi a Palermo. L'attaccante classe 2000 ha sempre segnato a raffica e si era fatto notare da ragazzino ai tempi della Vis Palermo. Poi l'arrivo in rosanero coronato con la firma che adesso sancisce il passaggio con i grandi. Ufficiali anche gli arrivi di Danilo Ambro e Luigi Mendola - centrocampisti - che nella tarda mattinata hanno siglato i loro contratti col Palermo.

Abbastanza curiosa invece è la situazione che vede coinvolto Andrea Accardi: il difensore palermitano classe 95 ieri pomeriggio si è recato per ben due volte al SanLorenzo Mercato (sede attuale della nuova proprietà del Palermo) dopo aver svolto le visite mediche. Peccato però che ancora non è stato raggiunto nessun accordo contrattuale con il giocatore e con l’agente di mercato di Accardi che attualmente non si trova a Palermo. La distanza infatti starebbe in qualche modo rallentando l’esito positivo della trattativa. Si continua a mediare al telefono, con Accardi che conta le ore che lo seperano da un suo grande ritorno a Palermo. La squadra della propria città.