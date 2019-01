Calciomercato Palermo, difensore in prova: Gunnarsson vuole convincere Stellone

A Boccadifalco spunta anche un volto nuovo: quello del terzino 27enne norvegese Niklas Gunnarsson, in prova con il Palermo. Stellone lo sta studiando, e in questi giorni valuterà se tesserarlo, anche in considerazione della morìa che ha colpito la difesa rosa. Dopo Rajkovic, Aleesami, Nestorovski e Mazzotta pure Pirrello si è fermato (per lui 30 giorni di stop).

Una presenza in Nazionale quasi tre anni fa, Gunnarsson è reduce dall'esperienza nella A svedese con il Djurgarden, dopo alcune esperienze in patria e in Scozia con l'Hibernian.

“Niklas – ha commentato Stellone – è un ragazzo che stiamo valutando attentamente, si è allenato con noi sia ieri che oggi. Ha delle buone qualità, vedremo meglio nei prossimi giorni. Gunnarsson – spiega – è un terzino classe 91’ che all’occorrenza però può fare anche il centrale. Quello che penso di questo mercato è che non bisogna fare acquisti tanto per farli. Anche perché – continua - l’emergenza di queste ultime settimane, magari fra 20 giorni non ci sarà più. Con la rosa che ho a disposizione sono sicuro che riuscirò a troverò le giuste soluzioni”.

