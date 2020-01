Adesso è ufficiale: Floriano saluta il Bari, cercherà il rilancio a Palermo

La notizia era nell'aria ma adesso è ufficiale: Roberto Floriano non è più un calciatore del Bari. Il classe 1986 ha risolto il contratto che lo legava al club biancorosso e ora è libero di accasarsi altrove. Ovvero: Palermo.

L'attaccante italo-tedesco, 34 anni il prossimo agosto, che era stato grande protagonista della cavalcata promozione dello scorso anno contribuendo con 13 reti e 8 assist, in questo campionato - in C - non ha trovato spazio per ragioni di natura tattica e ha giocato appena 9 spezzoni di gara senza segnare nessun gol. Ora proverà a rilanciarsi da Palermo, cercando di vincere nuovamente la Serie D per riportare tra i professionisti una nobile decaduta proprio come è avvenuto per il Bari.

Nella conferenza stampa prima di Palermo-Marsala ieri il tecnico rosanero Rosario Pergolizzi non si era sbilanciato: "Per quanto riguarda Floriano posso soltanto dire che lo aspettiamo, ma penso sia più giusto chiedere alla dirigenza a che punto sia la trattativa. Certamente chiunque arriverà dovrà avere tante avere motivazioni, non dimentichiamoci che dobbiamo vincere la Serie D". Con Floriano adesso l'età media del reparto avanzato si impenna: con Ricciardo, 33 anni, e Sforzini (35) l'attacco del Palermo è tra i più anziani della categoria.