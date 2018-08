Colpo Palermo: è fatta per il ritorno di Dawidowicz

Pawel Dawidowicz giocherà ancora a Palermo. Secondo il quotidiano portoghese "Record" è stato trovato l'accordo tra il Benfica, detentore del cartellino, e il club rosanero. Il centrocampista polacco, 23 anni, tornerà subito in Sicilia con questa formula: se nella prossima stagione giocherà 20 partite, Dawidowicz lascerà il Benfica in modo definitivo e sarà tutto del Palermo. I portoghesi si sono riservati una percentuale sul trasferimento futuro. Superata al fotofinish la concorrenza del Verona. Il Palermo il 31 maggio scorso non aveva esercitato il diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni di euro.