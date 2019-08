Certi amori non finiscono: il Palermo prende Corsino, 9 anni dopo lo scudetto vinto con la Primavera

Sprint di Sagramola, dopo Ricciardo è (quasi) fatta anche per Giammarco Corsino, centrocampista 28enne ex Marsala, attualmente svincolato. Sorride Pergolizzi che lo ha già allenato a Palermo nell’anno dello scudetto vinto con la Primavera.

Tanta duttilità a centrocampo per il nuovo tecnico del Palermo, Rosario Pergolizzi. Corsino, palermitano, è capace di ricoprire più ruoli in mezzo al campo. Dopo lo scudetto Primavera per lui tanta gavetta in giro per l’Italia con le maglie del Noto, Marsala, Ebolitana, Casella e Pro Vercelli. Corsino conosce benissimo i campi in terra battuta della Serie D, per intenderci è uno di quei giocatori che potrebbe immergersi fin da subito nella realtà dei campi dilettantistici, una sicurezza in questo senso per il nuovo Palermo. E lo sa bene Pergolizzi che a questo punto non vede l’ora di poter riabbracciare un suo figliol prodigo, nove anni dopo quell’inaspettato scudetto con la Primavera.

E intanto per il club rosanero è tempo di prime presentazioni. “Il Palermo – si legge in un comunicato diramato sui nuovi canali ufficiali della società - invita la stampa e gli operatori media alla conferenza di presentazione del responsabile tecnico della prima squadra Rosario Pergolizzi e del direttore sportivo Renzo Castagnini. L’appuntamento è per oggi, lunedì 5 agosto, alle 17.30 nello spazio eventi di Sanlorenzo Mercato, in via San Lorenzo 288 a Palermo”.