Anche Posavec lascia Palermo, il portiere torna in Croazia

Bye bye Josip Posavec. Ancora un'altra cessione in casa Palermo. Il club rosanero saluta il portiere classe 1996, che ricomincerà dall'Hajduk Spalato. Il giovane croato si trasferisce in Croazia con la formula del prestito con diritto di opzione e contropzione. Una cessione che di fatto era stata annunciata negli scorsi giorni da Zamparini e che adesso è diventata ufficiale.

Posavec lascia il Palermo dopo aver disputato 49 partite con 82 gol incassati. Era partito titolare sia nel 2016-17, sia un anno fa, ma in entrambe le stagioni era stato poi scavalcato nelle gerarchie da Fulignati prima (in A), e da Pomini poi (in B).