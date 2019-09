Il Palermo "pesca" a Marsala: Sagramola puntella l'attacco con Ficarrotta

Sagramola batte un colpo, forse l’ultimo di questo mercato: Luca Ficarrotta è pronto a colorarsi di rosanero. L'attaccante 29enne palermitano con ogni probabilità sarà il vice Ricciardo in attacco.

Da spina nel fianco della difesa rosa alla prima di campionato, a nuovo giocatore del Palermo. Sono bastati novanta minuti a Ficarrotta per "stregare" e successivamente convincere il duo Sagramola-Castagnini a puntare sull'attaccante palermitano per puntellare il reparto offensivo.

Ficarrotta si era accasato a Marsala soltanto dieci giorni fa. Troppo forte però il richiamo e la voglia di giocare per la sua squadra del cuore, anche e soprattutto a ventinove anni. Cresciuto nel Settore Giovanile della Juventus, dopo una massiccia gavetta bianconera, Ficarrotta approda in serie C1 alla Cavese, per poi esplodere sempre in terza serie con il Trapani. Con la maglia granata sfiora la promozione in cadetteria.

Ancora professionismo fra serie C2 (Casale) e C1 (Nocerina), prima di diventare uno dei giocatori più importanti della serie D: alla Sancataldese, l’attaccante palermitano ha messo a segno 25 reti in 57 presenze. A metà agosto la svolta si chiama Marsala: giusto il tempo di sfidare il "suo" Palermo con la maglia azzurra ed è già tempo di fare le valigie e spostarsi di qualche chilometro. Per la gioia di mister Pergolizzi.