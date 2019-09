"Anvedi come segna Nando", Sforzini dice sì al Palermo

Dalla Champions con il Cluj di Mandorlini, alla serie D col Palermo di Pergolizzi. E' stata direttamente la società rosanero questa mattina ad annunciare l’ultimo acquisto di questa sessione di calciomercato: a Palermo - come anticipato da PalermoToday nei giorni scorsi - arriva Ferdinando Sforzini, attaccante 34enne che negli ultimi anni ha indossato le maglie di Pavia, Viterbo e Avellino. Proprio con gli irpini nel campionato di D l’anno scorso Sforzini ha totalizzato undici reti.

Serviva un vice Ricciardo che potesse far rifiatare il bomber messinese, ma anche e soprattutto che potesse far dormire sonni tranquilli al tecnico rosanero, così il direttore generale Sagramola e il ds Castagnini già da giorno stavano vagliando attentamente la lista degli svincolati. Alla fine ha prevalso la voglia di portare a Palermo un attaccante che sa esattamente come mettere la palla dentro: Sforzini ha già superato la soglia delle centodieci marcature in carriera e rappresenta quel tassello d’esperienza che nonostante l’età avanzata può ancora fare la differenza, senza alcuna pretesa di giocare dal primo minuto.

Sforzini ha voluto salutare i suoi nuovi tifosi attraverso un videoclip pubblicato sulla pagina facebook della società rosanero (guarda video): “Forza Palermo – ha detto l’attaccante 34enne – ai tifosi dico che ci vedremo già domenica per la prossima partita contro il Marina di Ragusa”.