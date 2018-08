Calciomercato Palermo, niente botti: restano Rispoli e Nestorovski

Alla fine non c'è stato alcun botto di fine mercato. Ma il Palermo è riuscito - se così si può dire - a tenere chi sembrava destinato alla partenza. E cioè Rajkovic, Struna, Jajalo e Nestorovski. Ma soprattutto Rispoli che sembrava a un passo dal Parma e da quella serie A che il giocatore chiedeva da mesi.

In entrata sfuma in extremis il colpo Clemenza, finito a Padova, con Rino Foschi infuriato con la Juventus. A meno di cessioni sul filo di lana (in alcuni Paesi il calciomercato resta aperto fino a fine mese) il Palermo resterà con questa rosa.

L'incognita fondamentale è quella di Nestorovski che cerca disperatamente una sistemazione: sfumata l'opzione Udinese, resta viva l'ipotesi Bordeaux. La pista francese potrebbe concretizzarsi anche la prossima settimana (in Ligue 1 il mercato chiude il 31 agosto). Sono sei in totale i colpi in entrata del Palermo: Brignoli, Salvi, Mazzotta, Haas, Falletti e Puscas. Ceduti La Gumina, Coronado, Gnahorè e Posavec. Via per fine prestito Dawidowicz e Rolando.