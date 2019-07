Un baby palermitano potrebbe sbloccare la trattativa Barella, D'Amico verso Cagliari

L'attaccante diciottenne (19 anni ad agosto) è stato inserito dai nerazzurri come contropartita (gradita ai sardi) per il centrocampista della Nazionale. D’Amico era approdato in nerazzurro nell’estate 2017, l'anno scorso è stato in prestito al Chievo