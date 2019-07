Supermercato Palermo, Piero Accardi fa la spesa: rosanero "saccheggiati" dall'Empoli

Chiamatelo Supermercato Palermo. L'Empoli saccheggia il club rosanero approfittando del momento più buio della storia rosanero - con la società praticamente scomparsa - e mette a segno un poker di acquisti. Si tratta di Alberto Brignoli, Roberto Pirrello, Stefano Moreo e del baby Kevin Cannavò, classe 2000. L'obiettivo del direttore sportivo Piero Accardi, che ben conosce la realtà palermitana, è quello di tornare subito nella massima categoria. L'operazione è stata ufficializzata attraverso una nota pubblicata sul sito dell'Empoli.

Una "diaspora" che non conosce fine. L'Udinese ha da tempo preso Mato Jajalo e Ilija Nestorovski. Pomini è del Venezia, Ingegneri è passato al Modena, mentre il Frosinone ha bloccato Salvi e Szyminski. Murawski si è promesso all'Ascoli, mentre il Pescara ha da tempo chiuso per Chochev. Cambiano categoria Bellusci, sceso in C con il Monza di Galliani e Berlusconi, mentre Simone Lo Faso tornerà in A. Per lui c'è il Lecce. Infine Puscas è appena volato in Singapore per aggregarsi all'Inter di Conte, mentre Embalo andrà in Belgio dove l'aspetta l'Eupen.