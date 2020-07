L'omaggio del Calcio Sicilia a medici e infermieri: "Campi gratis per tutta la stagione"

Ripartiamo insieme è il nome del progetto targato Polisportiva Calcio Sicilia. un’idea nata per omaggiare, ma soprattutto per non dimenticare tutti quei medici, infermieri e operatori socio sanitari impegnati in prima linea nella battaglia contro il Covid-19. Così la società di calcio dei presidenti Manno e Zito hanno deciso di mettere a disposizione gratuitamente un campo di calcio a 5 per centro sportivo (quindi tre in tutto) alla settimana a tutti quei “campioni” che hanno fatto la differenza durante il lockdown.

“Anche noi, da cittadini – si legge nel comunicato diramato dal Calcio Sicilia - siamo in debito con chi per quattro mesi è sceso ‘in campo’, dentro gli ospedali, lottando contro un virus invisibile che ha fatto tante vittime, anche nella categoria medica. Per medici, infermieri e operatori sanitari che hanno lavorato in questi mesi contro il Covid-19 le porte dei nostri centri sportivi saranno sempre aperte. Ogni settimana i nostri centri sportivi apriranno le porte gratuitamente per questi splendidi eroi con un affitto campo tutto a disposizione per loro. Insieme – conlude il comunicato – vogliamo ripartire con il sorriso”.

Per prenotare bisognerà chiamare al numero 091420044 o mandare una mail a info@polisportivacalciosicilia.it