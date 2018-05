Caso Bari, slittanno i playoff: Palermo in campo il 6 giugno

Variazione playoff, gare posticipate di sette giorni: il Palermo in campo il 6 giugno (e non il 3 come da calendario) per la prima partita delle semifinali. Ascoltata e accolta dunque la richiesta del Cittadella di posticipare l’inizio di questo mini torneo dopo che il Bari - prossimo avversario del club veneto - è stato deferito a causa di alcune irregolarità amministrative. Domani mattina toccherà alla Giustizia Sportiva pronunciarsi e quindi decidere se attuare o meno un’eventuale penalizzazione di punti in classifica ai galletti.

Una scelta che potrebbe rimescolare le carte in tavola proprio perché per regolamento la singola partita delle fasi preliminari deve giocarsi in casa della squadra qualificatasi con il miglior piazzamento al termine della regular season. Bari e Cittadella in questo momento distano solo un punto.

“Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B – si legge in un comunicato della Lega B - preso atto del provvedimento del Tribunale Federale Nazionale emanato in data 23 maggio 2018 con il quale l’udienza relativa al procedimento disciplinare, già fissata per il giorno 1 giugno 2018, è stata anticipata al giorno 25 maggio 2018 e preso atto della nota Figc del 24 maggio 2018 e considerata la necessità di calendarizzare le gare dei playoff nel rispetto e a salvaguardia della regolarità del campionato e delle esigenze organizzative di tutti i coinvolti, nonché ritenuta la straordinarietà della situazione, stabilisce che il calendario dei playoff venga ridefinito diversamente”.

Palermo e Frosinone quindi non scenderanno più in campo fra sei giorni, ma una settimana più tardi. Il club rosanero affronterà la vincente fra Venezia e Perugia, mentre i Ciociari quella tra Bari e Cittadella. Playoff che a questo punto inizieranno domenica 3 giugno con il turno preliminare. Più tempo per prepararsi e per cercare di svuotare completamente l’infermeria per mister Stellone che avrà a disposizione altri 12 giorni per provare ad avvicinarsi nel miglior modo possibile al primo impegno dei rosa ai playoff che ancor prima di cominciare hanno già scatenato polemiche.

Nuovo Calendario

Turno preliminare (gara unica)

Domenica 3 giugno 2018 – ore 18.30 (6ª - 7ª)

Domenica 3 giugno 2018 – ore 21.00 (5ª – 8ª)

Semifinali (andata)

Mercoledì 6 giugno 2018 - ore 18.30 (6ª/7ª - 3ª)

Mercoledì 6 giugno 2018 – ore 21.00 (5ª/8ª - 4ª)

Semifinali (ritorno)

Domenica 10 giugno 2018 - ore 18.30 (4ª - 5ª/8ª)

Domenica 10 giugno 2018 – ore 21.00 (3ª - 6ª/7ª)

Finale

Mercoledì 13 giugno 2018 - ore 20.30 (andata)

Sabato 16 giugno 2018 - ore 20.30 (ritorno)*

*Gara da disputarsi sul campo della squadra in migliore posizione di classifica al termine del campionato.

NOTE

Gli orari potrebbero comunque essere oggetto di modifiche e/o variazioni successive per evitare possibili sovrapposizioni con altri eventi.