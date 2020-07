Il Calcio popolare pronto a ripartire: 13 luglio stage al campo del Cantiere Navale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Un omaggio ad Italia ’90, un evento che trent’anni fa ci regalo’ notti magiche e settimane di passione pura. La locandina degli stage popolari, appuntamento fisso di inizio stagione del nostro progetto, l’abbiamo voluto dedicare proprio a quell’estate italiana. E ci siamo anche permessi di prendere in prestito, con un personale arrangiamento del testo, l’attacco della colonna sonora targata Bennato-Nannini.

Il Genio forse vuole cambiare le regole del gioco, chissa; sicuramente chi indossa la maglia del Genio non pretende nulla in cambio, viene trascinato dentro al progetto per passione, per quel sentimento travolgente che si respira o forse per il rifiuto alle dinamiche del calcio moderno. Identikit che rispecchia perfettamente la spina dorsale, confermatissima, del Palermo Calcio Popolare, ma anche di tutti quei ragazzi che nel corso degli anni hanno indossato la nostra maglia.

Ma è tempo di vedervi all’opera. L’appuntamento è fissato per lunedi 13 luglio ore 19.30 al Campo del Cantiere Navale per uno stage aperto a tutte le fasce d'età, sotto l’attenta supervisione di mister Gabriele Mirto coadiuvato da mister Gianluca Trapani (sarà obbligatorio per l’ingresso nella struttura l’uso della mascherina).

Se hai voglia di unirti questa è la tua occasione:

Per iscriversi inviare un messaggio privato sul nostro profilo Facebook oppure al numero 392.2110870 indicando :

- nome e cognome

- data di nascita

- ruolo

- ultima esperienza calcistica

- recapito telefonico