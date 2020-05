Si torna sul campo di calcio, ma alla Playstation: probabile testa a testa fra Palermo e Savoia

Fino a non molto tempo fa per molti era pura utopia e invece negli ultimi tempi gli e-sport sono perfino arrivati a riempire stadi di tutto il mondo. È il nuovo che avanza, la tecnologia, il digitale, che prova a sostituirsi alla realtà. E mai come in questo caso, calcisticamente parlando, c’è tanta voglia di tornare a giocare o di tifare per la propria squadra del cuore. Così la Lega Nazionale Dilettanti, che difficilmente consentirà alle società di concludere la stagione, tornerà virtualmente in campo a partire da venerdì 8 maggio alla Playstation, in un torneo a Fifa 20 in cui parteciperanno anche i cugini di Acr Messina e l' "antagonista" Savoia.

Una vera e propria competizione sperimentale in cui verranno riprodotti digitalmente gli otto gironi che attualmente compongono il campionato di D, anche se diverse squadre non hanno risposto all’appello. Il Palermo dunque, lungo il suo percorso a tinte rosanero, avrà così l’occasione di sbarcare in Campania per giocare uno dei match più attesi della stagione contro il Savoia (17 maggio alle 16). Curiosità: anche alla Playstation probabilmente sarà un testa a testa fra il club rosanero e gli oplontini. A schierare la formazione dei rosa però non sarà mister Pergolizzi, ma cinque, del parco giocatori e-sports del Palermo, fra cui Agostino Scuderi, Luca Confaloni, Paolo Catalano, Marco Prestigiacomo e Alessandro Bruni. Il torneo inizierà il prossimo 8 maggio, quando il Palermo farà il suo esordio contro la Virtus Bolzano. Le società partecipanti sono: Grosseto, Ostia Mare, Taranto, Virtus Bolzano, Bitonto, Torres, Vastese, Turris, Trastevere, Sanremese, Savoia, Mantova, Acr Messina, Chieri, Palermo, Lucchese, Recanatese, Pro Sesto, Mestre e Foligno.