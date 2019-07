Eccellenza: il Cus Palermo a caccia di giovani talenti

Il Cus Palermo a caccia di giovani talenti palermitani. L'appuntamento è fissato per lunedì 8 luglio, alle ore 16.30 presso il terreno di gioco in erba vera del Centro Universitario Sportivo di Via Altofonte 80 (Palermo). Uno stage accessibile a tutti i giovanissimi talenti palermitani e siciliani nati nel fra il 200 e il 2002. Al termine di questo appuntamento i migliori avranno la possibilità di essere selezionati e successivamente tesserati dalla prima squadra del Cus Palermo, società pronta a disputare il prossimo campionato siciliano di Eccellenza. Vale a dire l’anticamera della Serie D e dunque del calcio professionistico.

Lo stage verrà svolto sotto l'occhio attento dell'allenatore giallorossonero, Angelo Tomasello e di tutto lo staff tecnico. Verrà svolta una partita a tutto campo che, grazie all'alternanza di tutti i ragazzi presenti, darà modo a Tomasello e staff di valutare e selezionare i profili più interessanti, da portare avanti nelle successive fasi di selezione, che verranno riservate ai giovani preselezionati nel corso della prima. Si tratta di una grande occasione, nella quale tutti i giovani partono con le stesse chance di poter dare il via o far proseguire la propria carriera calcistica. Il tutto in un contesto, quale quello del Cus Palermo, che assicura grande visibilità e tante possibilità per il futuro. Appuntamento lunedì 8 luglio, in tenuta calcistica (scarpe da calcio, il terreno è in erba), al Cus Palermo, alle ore 16.30.

